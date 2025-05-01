Multiple Choice
Express each rate as a unit rate.
miles in hours
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Express each rate as a unit rate.
miles in hours
Express each ratio as a fraction in its simplest form.
to
Express each rate as a unit rate.
pounds of apples for \$21
Express each ratio as a fraction in its simplest form.
meters to meters
Express each ratio as a fraction in its simplest form.
Express each rate as a fraction and simplify.
cups of flour for every cups of sugar
Express each ratio as a fraction in its simplest form.
Express each rate as a fraction and simplify.
grams per milliliters
Express each ratio as a fraction in its simplest form.
bags to bags.