Prealgebra & Beginning Algebra
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b2+15b+125b^2+\(\frac\)15b+\(\frac{1}{25}\)
b2+25b+125b^2+\(\frac\)25b_{}+\(\frac{1}{25}\)
b2−25b+125b^2-\(\frac\)25b+\(\frac{1}{25}\)
b2−25b−125b^2-\(\frac\)25b-\(\frac{1}{25}\)b2−52b−251
Master Multiply Using the Difference of Squares Formula Example 1 with a bite sized video explanation from Patrick Ford
Square each binomial.
(−3y+5)2(-3y+5)^2
(x2+1)2(x^2+1)^2
(5xy3−2)2(5xy^3-2)^2
Multiply the binomials.
(y+18)(y−18)\(\left\)(y+\(\frac\)18\(\right\))\(\left\)(y-\(\frac\)18\(\right\))
(3m+4n)(3m−4n)(3m+4n)(3m-4n)
(x2−1)(x2+1)(x^2-1)(x^2+1)
(p3q+7p2)(p3q−7p2)(p^3q+7p^2)(p^3q-7p^2)