Textbook Question
Convert each degree measure to radians. Leave answers as multiples of π.
800°
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Convert each degree measure to radians. Leave answers as multiples of π.
800°
Each figure shows an angle θ in standard position with its terminal side intersecting the unit circle. Evaluate the six circular function values of θ.
Convert each degree measure to radians. Leave answers as multiples of π. See Examples 1(a) and 1(b). 30°
Convert each radian measure to degrees.
5π/4
Find the exact values of (a) sin s, (b) cos s, and (c) tan s for each real number s. See Example 1.
s = π/2
Convert each degree measure to radians. Leave answers as multiples of π. See Examples 1(a) and 1(b). 60°