Textbook Question
Use a calculator to approximate each real number value. (Be sure the calculator is in radian mode.)
y = sec⁻¹ (―1.2871684)
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Use a calculator to approximate each real number value. (Be sure the calculator is in radian mode.)
y = sec⁻¹ (―1.2871684)
Use a calculator to approximate each real number value. (Be sure the calculator is in radian mode.)
y = cos⁻¹ (―0.32647891)
Use a calculator to approximate each real number value. (Be sure the calculator is in radian mode.)
y = arcsin 0.92837781
Use a calculator to approximate each real number value. (Be sure the calculator is in radian mode.)
y = arctan 1.1111111
Evaluate each expression without using a calculator.
tan (arccos 3/4)
Graph each inverse circular function by hand.
y = arcsec [(1/2)x]