Textbook Question
Use a calculator to approximate each real number value. (Be sure the calculator is in radian mode.)
y = cot⁻¹ (―0.92170128)
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Use a calculator to approximate each real number value. (Be sure the calculator is in radian mode.)
y = cot⁻¹ (―0.92170128)
Solve each equation for x.
4/3 arctan x/2 = π
Use a calculator to approximate each real number value. (Be sure the calculator is in radian mode.)
y = cos⁻¹ (―0.32647891)
Use a calculator to approximate each real number value. (Be sure the calculator is in radian mode.)
y = arctan 1.1111111
Solve each equation for x.
arccos x + arctan 1 = 11π/12
Use a calculator to approximate each value in decimal degrees.
θ = tan⁻¹ (-7.7828641)