14. Electrodes and Potentiometry
14. Electrodes and Potentiometry
14. Electrodes and Potentiometry / Reference Electrodes / Problem 4
Problem 4
What is the primary function of a silver-silver chloride reference electrode in electrochemical cells?
A
To provide a stable reference potential.
B
To catalyze reactions.
C
To measure pH levels.
D
To act as an indicator electrode.
