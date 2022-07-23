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Ch. 9 - First-Order Differential Equations
Hass - Thomas' Calculus 15th Edition
Hass15th EditionThomas' CalculusISBN: 9780137616077Not the one you use?Change textbook
All textbooksHass 15th EditionCh. 9 - First-Order Differential EquationsProblem 9.PE.6
Chapter 9, Problem 9.PE.6

In Exercises 1–22, solve the differential equation.


y' = xeˣ⁻ʸ csc y

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