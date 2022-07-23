Textbook Question
In Exercises 1–22, solve the differential equation.
dy + x(2y - e^(x-x²))dx = 0
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In Exercises 1–22, solve the differential equation.
dy + x(2y - e^(x-x²))dx = 0
In Exercises 1–22, solve the differential equation.
y' = sin³ x cos² y
In Exercises 1–22, solve the differential equation.
y' = eʸ/xy
In Exercises 1–22, solve the differential equation.
y' = xy ln x ln y
In Exercises 1–22, solve the differential equation.
y' = (y²-1)x⁻¹
In Exercises 1–22, solve the differential equation.
x dy - (x⁴ - y) dx = 0