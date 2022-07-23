Simplify and write the result in standard form. √-49

Textbook Question
Solve each equation in Exercises 15–34 by the square root property.
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Solve each equation in Exercises 15–34 by the square root property.
Solve each radical equation in Exercises 11–30. Check all proposed solutions.
Solve each equation in Exercises 15–34 by the square root property. (4x - 1)2 = 16
In all exercises, other than exercises with no solution, use interval notation to express solution sets and graph each solution set on a number line. In Exercises 27–50, solve each linear inequality. 3x - 7 ≥ 13
Exercises 27–40 contain linear equations with constants in denominators. Solve each equation. 20 - x/3 = x/2
Exercises 27–40 contain linear equations with constants in denominators. Solve each equation. x/5 - 1/2 = x/6