Textbook Question
In Exercises 91–100, simplify using properties of exponents. (3y1/4)3/y1/12
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In Exercises 91–100, simplify using properties of exponents. (3y1/4)3/y1/12
In Exercises 91–100, simplify using properties of exponents. (25x4y6)1/2
In Exercises 93–102, factor and simplify each algebraic expression. (x+3)1/2−(x+3)3/2
In Exercises 85–96, simplify each algebraic expression. 18x^2+4−[6(x^2−2)+5]
In Exercises 93–102, factor and simplify each algebraic expression. (x+5)−1/2−(x+5)−3/2