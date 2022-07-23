Graph each function. ƒ(x) = 2∛(x+1)-2

Textbook Question
Given functions f and g, find (a) and its domain. See Examples 6 and 7.
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Given functions f and g, find (a) and its domain. See Examples 6 and 7.
Graph each function.
Given functions f and g, find (b) and its domain. See Examples 6 and 7.
Given functions f and g, find (a) and its domain. See Examples 6 and 7.
Graph each function. See Examples 6–8 and the Summary of Graphing Techniques box following Example 9. h(x)=-(x+1)3
Given functions f and g, (b) and its domain. See Examples 6 and 7.