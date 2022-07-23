Textbook Question
Find all complex zeros of each polynomial function. Give exact values. List multiple zeros as necessary.* ƒ(x)=x6-9x4-16x2+144
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Find all complex zeros of each polynomial function. Give exact values. List multiple zeros as necessary.* ƒ(x)=x6-9x4-16x2+144
Find all complex zeros of each polynomial function. Give exact values. List multiple zeros as necessary.* ƒ(x)=x4-6x3+7x2
Find a rational function ƒ having a graph with the given features.
x-intercepts: (1, 0) and (3, 0)
y-intercept: none
vertical asymptotes: x=0 and x=2
horizontal asymptote: y=1
Find all complex zeros of each polynomial function. Give exact values. List multiple zeros as necessary.* ƒ(x)=x4+2x2+1