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Ch. 3 - Polynomial and Rational Functions
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. 3 - Polynomial and Rational FunctionsProblem 111
Chapter 4, Problem 111

Find all complex zeros of each polynomial function. Give exact values. List multiple zeros as necessary.* ƒ(x)=x4-6x3+7x2

Verified step by step guidance
1
Start by writing down the polynomial function: \(f(x) = x^4 - 6x^3 + 7x^2\).
Factor out the greatest common factor (GCF) from all terms. Since each term contains \(x^2\), factor it out: \(f(x) = x^2(x^2 - 6x + 7)\).
Set the factored form equal to zero to find the zeros: \(x^2(x^2 - 6x + 7) = 0\). This implies either \(x^2 = 0\) or \(x^2 - 6x + 7 = 0\).
Solve the first equation \(x^2 = 0\) to find the zeros from this factor. Then, solve the quadratic equation \(x^2 - 6x + 7 = 0\) using the quadratic formula: \(x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\), where \(a=1\), \(b=-6\), and \(c=7\).
Simplify the solutions from the quadratic formula to find the exact complex zeros. Combine these with the zeros from \(x^2=0\) to list all complex zeros of the polynomial.

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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

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