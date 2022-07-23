Start by recognizing that the polynomial ƒ(x) = x^6 - 9x^4 - 16x^2 + 144 is a polynomial in terms of powers of x^2. To simplify, let’s use a substitution: let \( y = x^2 \). This transforms the polynomial into a cubic in y: \( y^3 - 9y^2 - 16y + 144 = 0 \).