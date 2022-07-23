Textbook Question
Find all complex zeros of each polynomial function. Give exact values. List multiple zeros as necessary.* ƒ(x)=x4-6x3+7x2
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Find all complex zeros of each polynomial function. Give exact values. List multiple zeros as necessary.* ƒ(x)=x4-6x3+7x2
Find all complex zeros of each polynomial function. Give exact values. List multiple zeros as necessary.* ƒ(x)=x4+2x2+1
Find all complex zeros of each polynomial function. Give exact values. List multiple zeros as necessary.* ƒ(x)=x4-8x3+29x2-66x+72