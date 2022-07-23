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Ch. 4 - Inverse, Exponential, and Logarithmic Functions
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. 4 - Inverse, Exponential, and Logarithmic FunctionsProblem 73
Chapter 5, Problem 73

Solve each equation. Give solutions in exact form. ln(4x - 2) - ln 4 = -ln(x - 2)

Verified step by step guidance
1
Recall the logarithmic property that allows you to combine the difference of logarithms: \(\ln a - \ln b = \ln \left( \frac{a}{b} \right)\). Apply this to the left side of the equation to combine the logarithms: \(\ln(4x - 2) - \ln 4 = \ln \left( \frac{4x - 2}{4} \right)\).
Rewrite the equation using the combined logarithm: \(\ln \left( \frac{4x - 2}{4} \right) = -\ln(x - 2)\).
Use the property that \(-\ln y = \ln \left( \frac{1}{y} \right)\) to rewrite the right side: \(\ln \left( \frac{4x - 2}{4} \right) = \ln \left( \frac{1}{x - 2} \right)\).
Since the natural logarithm function \(\ln\) is one-to-one, set the arguments equal to each other: \(\frac{4x - 2}{4} = \frac{1}{x - 2}\).
Solve the resulting rational equation for \(x\) by cross-multiplying and simplifying. Remember to check for any restrictions on \(x\) from the original logarithmic expressions to ensure the solutions are valid.

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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Properties of Logarithms

Understanding the properties of logarithms, such as the difference rule ln(a) - ln(b) = ln(a/b), is essential for simplifying and combining logarithmic expressions. These properties allow you to rewrite the equation in a more manageable form to isolate the variable.
Recommended video:
5:36
Change of Base Property

Solving Logarithmic Equations

Solving logarithmic equations involves rewriting the equation to isolate the logarithm and then exponentiating both sides to eliminate the logarithm. This process converts the equation into an algebraic form that can be solved for the variable.
Recommended video:
5:02
Solving Logarithmic Equations

Domain Restrictions of Logarithmic Functions

Logarithmic functions are only defined for positive arguments. When solving equations involving logarithms, it is crucial to consider domain restrictions to ensure that the solutions do not make any logarithmic expression undefined or invalid.
Recommended video:
3:51
Domain Restrictions of Composed Functions
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