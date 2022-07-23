Textbook Question
Solve each equation. Give solutions in exact form. See Examples 5–9. . log5 (x + 2) + log5 (x - 2) = 1
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Solve each equation. Give solutions in exact form. See Examples 5–9. . log5 (x + 2) + log5 (x - 2) = 1
Solve each equation. Give solutions in exact form. See Examples 5–9. ln(5 + 4x) - ln(3 + x) = ln 3
Solve each equation. Give solutions in exact form. See Examples 5–9. log(9x + 5) = 3 + log(x + 2)
Solve each equation. (5/2)x = 4/25
Graph the inverse of each one-to-one function.
Solve each equation. See Examples 4–6. 4x = 2