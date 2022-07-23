Solve each equation. See Examples 4–6. 4x = 2

Textbook Question
Solve each equation. Give solutions in exact form. See Examples 5–9. log2 (x2 - 100) - log2 (x + 10) = 1
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Solve each equation. Give solutions in exact form. See Examples 5–9. log2 (x2 - 100) - log2 (x + 10) = 1
Solve each equation. Give solutions in exact form. See Examples 5–9. log(9x + 5) = 3 + log(x + 2)
Solve each equation. Give solutions in exact form. See Examples 5–9. log8 (x + 2) + log8 (x + 4) = log8 8
Solve each equation. Give solutions in exact form. See Examples 5–9. log x + log(x - 21) = log 100
Solve each equation. (5/2)x = 4/25
Solve each equation. Give solutions in exact form. ln(4x - 2) - ln 4 = -ln(x - 2)