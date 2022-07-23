Recall the logarithmic property that states \( \ln a - \ln b = \ln \left( \frac{a}{b} \right) \). Apply this to the left side of the equation to combine the logarithms: \( \ln(5 + 4x) - \ln(3 + x) = \ln \left( \frac{5 + 4x}{3 + x} \right) \).