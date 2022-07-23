Textbook Question
Solve each equation. Give solutions in exact form. See Examples 5–9. . log5 (x + 2) + log5 (x - 2) = 1
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Solve each equation. Give solutions in exact form. See Examples 5–9. . log5 (x + 2) + log5 (x - 2) = 1
Solve each equation. Give solutions in exact form. See Examples 5–9. log(9x + 5) = 3 + log(x + 2)
Solve each equation. Give solutions in exact form. See Examples 5–9. log2 (2x - 3) + log2 (x + 1) = 1
Solve each equation. (5/2)x = 4/25
Graph the inverse of each one-to-one function.
Solve each equation. Give solutions in exact form. ln(4x - 2) - ln 4 = -ln(x - 2)