Solve the quadratic equation \( x^2 - 21x - 100 = 0 \) using the quadratic formula \( x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \), where \( a=1 \), \( b=-21 \), and \( c=-100 \). After finding the solutions, check for extraneous solutions by ensuring \( x > 0 \) and \( x - 21 > 0 \) because the arguments of the logarithms must be positive.