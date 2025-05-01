Metric Prefix A symbol or word placed before a base unit to indicate a specific multiple or fraction based on powers of ten.

Base Unit A fundamental measurement standard such as liter, second, mole, or ampere, used without any prefix.

Tera A modifier representing a factor of 10^12, symbolized by a capital T, used for very large quantities.

Giga A modifier representing a factor of 10^9, symbolized by a capital G, commonly used for billions.

Mega A modifier representing a factor of 10^6, symbolized by a capital M, often used for millions.

Kilo A modifier representing a factor of 10^3, symbolized by a lowercase k, as seen in kilometer.