Metric Prefix A symbol or word placed before a base unit to indicate a specific multiple or fraction based on powers of ten. Base Unit A fundamental measurement standard such as liter, second, mole, or ampere, used without any prefix. Tera A modifier representing a factor of 10^12, symbolized by a capital T, used for very large quantities. Giga A modifier representing a factor of 10^9, symbolized by a capital G, commonly used for billions. Mega A modifier representing a factor of 10^6, symbolized by a capital M, often used for millions. Kilo A modifier representing a factor of 10^3, symbolized by a lowercase k, as seen in kilometer. Hecto A modifier representing a factor of 10^2, symbolized by h, less commonly used in everyday measurements. Deka A modifier representing a factor of 10^1, symbolized by da, indicating ten times the base unit. Deci A modifier representing a factor of 10^-1, symbolized by d, indicating one-tenth of the base unit. Centi A modifier representing a factor of 10^-2, symbolized by c, as seen in centimeter for one-hundredth. Milli A modifier representing a factor of 10^-3, symbolized by m, as in milliliter for one-thousandth. Micro A modifier representing a factor of 10^-6, symbolized by the Greek letter μ, for one-millionth. Nano A modifier representing a factor of 10^-9, symbolized by n, used for extremely small quantities. Pico A modifier representing a factor of 10^-12, symbolized by p, indicating one-trillionth of the base unit. Memory Tool A mnemonic phrase designed to help recall the order of metric prefixes, such as 'King Henry's Daughter Barbara Drinks Chocolate Milk Until 9 PM.'
