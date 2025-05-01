Metric Prefixes definitions

  • Metric Prefix
    A symbol or word placed before a base unit to indicate a specific multiple or fraction based on powers of ten.
  • Base Unit
    A fundamental measurement standard such as liter, second, mole, or ampere, used without any prefix.
  • Tera
    A modifier representing a factor of 10^12, symbolized by a capital T, used for very large quantities.
  • Giga
    A modifier representing a factor of 10^9, symbolized by a capital G, commonly used for billions.
  • Mega
    A modifier representing a factor of 10^6, symbolized by a capital M, often used for millions.
  • Kilo
    A modifier representing a factor of 10^3, symbolized by a lowercase k, as seen in kilometer.
  • Hecto
    A modifier representing a factor of 10^2, symbolized by h, less commonly used in everyday measurements.
  • Deka
    A modifier representing a factor of 10^1, symbolized by da, indicating ten times the base unit.
  • Deci
    A modifier representing a factor of 10^-1, symbolized by d, indicating one-tenth of the base unit.
  • Centi
    A modifier representing a factor of 10^-2, symbolized by c, as seen in centimeter for one-hundredth.
  • Milli
    A modifier representing a factor of 10^-3, symbolized by m, as in milliliter for one-thousandth.
  • Micro
    A modifier representing a factor of 10^-6, symbolized by the Greek letter μ, for one-millionth.
  • Nano
    A modifier representing a factor of 10^-9, symbolized by n, used for extremely small quantities.
  • Pico
    A modifier representing a factor of 10^-12, symbolized by p, indicating one-trillionth of the base unit.
  • Memory Tool
    A mnemonic phrase designed to help recall the order of metric prefixes, such as 'King Henry's Daughter Barbara Drinks Chocolate Milk Until 9 PM.'