Water-Soluble Vitamins quiz #1

  • Which vitamins are classified as water-soluble?
    Water-soluble vitamins include the eight B vitamins (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) and vitamin C.
  • What is the role of vitamin C in wound healing?
    Vitamin C is required for the synthesis of collagen, a protein essential for wound healing.
  • Vitamin C helps in the absorption of which mineral?
    Vitamin C helps in the absorption of iron.
  • Which vitamin is not fat-soluble?
    Vitamin C is not fat-soluble; it is water-soluble.
  • Which vitamin is required for the synthesis of hemoglobin?
    Vitamin B6 (pyridoxine) is required to build hemoglobin.
  • What is the common chemical name for vitamin C?
    The common chemical name for vitamin C is ascorbic acid.
  • Which vitamin is not fat-soluble: vitamin A, vitamin D, vitamin E, or vitamin C?
    Vitamin C is not fat-soluble; it is water-soluble.
  • What is the chemical name for vitamin C?
    The chemical name for vitamin C is ascorbic acid.
  • Which vitamin is not water-soluble: vitamin B12, vitamin C, or vitamin D?
    Vitamin D is not a water-soluble vitamin; it is fat-soluble.
  • Is vitamin C considered an underconsumed nutrient in well-nourished populations?
    No, vitamin C deficiencies are uncommon in well-nourished populations.
  • Which water-soluble vitamin is the most transient in the body?
    Most water-soluble vitamins are not effectively stored and are transient, but vitamin B12 is an exception as it is stored in the liver.
  • How do you convert 2.4 micrograms (mcg) of vitamin B12 to milligrams (mg)?
    To convert micrograms to milligrams, divide by 1,000. So, 2.4 mcg equals 0.0024 mg.
  • What is 2.4 micrograms of vitamin B12 in milligrams?
    2.4 micrograms of vitamin B12 is equal to 0.0024 milligrams.
  • How much is 2.4 micrograms of vitamin B12 expressed in milligrams?
    2.4 micrograms is equal to 0.0024 milligrams.