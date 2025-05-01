Which vitamins are classified as water-soluble? Water-soluble vitamins include the eight B vitamins (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) and vitamin C. What is the role of vitamin C in wound healing? Vitamin C is required for the synthesis of collagen, a protein essential for wound healing. Vitamin C helps in the absorption of which mineral? Vitamin C helps in the absorption of iron. Which vitamin is not fat-soluble? Vitamin C is not fat-soluble; it is water-soluble. Which vitamin is required for the synthesis of hemoglobin? Vitamin B6 (pyridoxine) is required to build hemoglobin. What is the common chemical name for vitamin C? The common chemical name for vitamin C is ascorbic acid. Which vitamin is not fat-soluble: vitamin A, vitamin D, vitamin E, or vitamin C? Vitamin C is not fat-soluble; it is water-soluble. What is the chemical name for vitamin C? The chemical name for vitamin C is ascorbic acid. Which vitamin is not water-soluble: vitamin B12, vitamin C, or vitamin D? Vitamin D is not a water-soluble vitamin; it is fat-soluble. Is vitamin C considered an underconsumed nutrient in well-nourished populations? No, vitamin C deficiencies are uncommon in well-nourished populations. Which water-soluble vitamin is the most transient in the body? Most water-soluble vitamins are not effectively stored and are transient, but vitamin B12 is an exception as it is stored in the liver. How do you convert 2.4 micrograms (mcg) of vitamin B12 to milligrams (mg)? To convert micrograms to milligrams, divide by 1,000. So, 2.4 mcg equals 0.0024 mg. What is 2.4 micrograms of vitamin B12 in milligrams? 2.4 micrograms of vitamin B12 is equal to 0.0024 milligrams. How much is 2.4 micrograms of vitamin B12 expressed in milligrams? 2.4 micrograms is equal to 0.0024 milligrams.
Water-Soluble Vitamins quiz #1
