True or false: If  a ⃗ = ⟨ 3 , 2 ⟩ a ⃗=⟨3,2⟩ a⃗=⟨3,2⟩ and  b ⃗ b ⃗ b⃗ has initial point  ( 3 , − 1 ) (3,-1) (3,−1) & terminal point  ( 6 , 1 ) (6,1) (6,1), then  a ⃗ = b ⃗ a ⃗=b ⃗ a⃗=b⃗.