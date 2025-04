First eliminate the parameter, then graph the plane curve of the parametric equations.

 x ( t ) = 2 + cos ⁡ t x\left(t\right)=2+\cos t x(t)=2+cost,  y ( t = − 1 + sin ⁡ t ) y\left(t=-1+\sin t\right) y(t=−1+sint);  0 ≤ t ≤ 2 π 0\le t\le2\pi 0≤t≤2π