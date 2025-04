Given the functions  f ( x ) = x 2 f(x) = x^2 f(x)=x2 and  g ( x ) = x − 8 g(x)=\sqrt{x-8} g(x)=x−8 ​ find  ( f ∘ g ) ( x ) (f∘g)(x) (f∘g)(x) and determine its domain.