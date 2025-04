Test whether the point is on the unit circle by plugging it into the equation,  x 2 + y 2 = 1 x^2+y^2=1 x2+y2=1.

 ( − 2 2 , − 2 2 ) \left(\frac{-\sqrt2}{2},\frac{-\sqrt2}{2}\right) (2−2 ​​,2−2 ​​)