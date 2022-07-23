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Ch. 3 - Trigonometric Identities and Equations
Blitzer - Trigonometry 3rd Edition
Blitzer3rd EditionTrigonometryISBN: 9780137316601Not the one you use?Change textbook
All textbooksBlitzer 3rd EditionCh. 3 - Trigonometric Identities and EquationsProblem 3.5.49
Chapter 3, Problem 3.5.49

Exercises 39–52 involve trigonometric equations quadratic in form. Solve each equation on the interval [0, 2𝝅). 9 tan² x - 3 = 0

Verified step by step guidance
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Start with the given equation: \(9 \tan^{2} x - 3 = 0\).
Isolate the \(\tan^{2} x\) term by adding 3 to both sides: \(9 \tan^{2} x = 3\).
Divide both sides by 9 to solve for \(\tan^{2} x\): \(\tan^{2} x = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}\).
Take the square root of both sides to solve for \(\tan x\): \(\tan x = \pm \sqrt{\frac{1}{3}} = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}\).
Find all values of \(x\) in the interval \([0, 2\pi)\) where \(\tan x = \frac{1}{\sqrt{3}}\) and \(\tan x = -\frac{1}{\sqrt{3}}\), remembering that tangent has a period of \(\pi\).

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Video duration:
9m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Quadratic Form in Trigonometric Equations

A trigonometric equation quadratic in form involves a trigonometric function raised to the second power, such as tan²x. These can often be solved by substituting a variable (e.g., t = tan x) to transform the equation into a standard quadratic, which can then be solved using algebraic methods.
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Introduction to Quadratic Equations

Solving Quadratic Equations

Solving quadratic equations involves finding values of the variable that satisfy the equation ax² + bx + c = 0. Methods include factoring, completing the square, or using the quadratic formula. Once the quadratic in terms of the trigonometric function is solved, the solutions are back-substituted to find the angle values.
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Solving Quadratic Equations by Completing the Square

Finding Solutions on the Interval [0, 2π)

After solving for the trigonometric function, solutions for the angle x must be found within the interval [0, 2π). This requires using the periodicity and properties of the tangent function, considering all angles in the specified range that satisfy the equation.
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Finding the Domain of an Equation
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