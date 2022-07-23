Textbook Question
Exercises 25–38 involve equations with multiple angles. Solve each equation on the interval [0, 2𝝅). tan 3x = (√3)/3
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Exercises 25–38 involve equations with multiple angles. Solve each equation on the interval [0, 2𝝅). tan 3x = (√3)/3
In Exercises 39–46, use a half-angle formula to find the exact value of each expression. tan(7𝝅/8)
Exercises 39–52 involve trigonometric equations quadratic in form. Solve each equation on the interval [0, 2𝝅). 2 sin² x = sin x + 3
In Exercises 53–62, solve each equation on the interval [0, 2𝝅). (tan x - 1) (cos x + 1) = 0
Exercises 25–38 involve equations with multiple angles. Solve each equation on the interval [0, 2𝝅).
cot(3θ/2) = ﹣√3
Exercises 25–38 involve equations with multiple angles. Solve each equation on the interval [0, 2𝝅). sec(3θ/2) = - 2