Textbook Question
In Exercises 63–84, use an identity to solve each equation on the interval [0, 2𝝅). sin x + cos x = 1
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In Exercises 63–84, use an identity to solve each equation on the interval [0, 2𝝅). sin x + cos x = 1
In Exercises 85–96, use a calculator to solve each equation, correct to four decimal places, on the interval [0, 2𝝅). sin x = 0.8246
In Exercises 85–96, use a calculator to solve each equation, correct to four decimal places, on the interval [0, 2𝝅). cos x = ﹣ 2/5
In Exercises 63–84, use an identity to solve each equation on the interval [0, 2𝝅). sin ( x + 𝝅/4) + sin ( x - 𝝅/4 ) = 1
In Exercises 85–96, use a calculator to solve each equation, correct to four decimal places, on the interval [0, 2𝝅). tan x = ﹣3
In Exercises 63–84, use an identity to solve each equation on the interval [0, 2𝝅). sin 2x cos x + cos 2x sin x = √ 2/2