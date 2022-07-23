Skip to main content
Ch. 6 - Inverse Circular Functions and Trigonometric Equations
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. 6 - Inverse Circular Functions and Trigonometric EquationsProblem 97
Chapter 7, Problem 97

Write each trigonometric expression as an algebraic expression in u, for u > 0.
cos (arcsin u)

Verified step by step guidance
1
Recognize that the expression is \( \cos(\arcsin u) \). Here, \( \arcsin u \) represents an angle \( \theta \) such that \( \sin \theta = u \).
Set \( \theta = \arcsin u \), so by definition, \( \sin \theta = u \). Since \( u > 0 \), \( \theta \) is in the range \( \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \) where cosine is non-negative.
Use the Pythagorean identity for sine and cosine: \( \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \). Substitute \( \sin \theta = u \) to get \( u^2 + \cos^2 \theta = 1 \).
Solve for \( \cos \theta \): \( \cos \theta = \sqrt{1 - u^2} \). Since \( \theta \) is in the first or fourth quadrant (due to the range of arcsin), cosine is positive, so take the positive root.
Therefore, \( \cos(\arcsin u) = \sqrt{1 - u^2} \), which is the algebraic expression in terms of \( u \).

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Inverse Trigonometric Functions

Inverse trigonometric functions, like arcsin, return the angle whose trigonometric ratio equals a given value. For example, arcsin(u) gives an angle θ such that sin(θ) = u. Understanding this allows us to rewrite expressions involving inverse functions in terms of angles.
Recommended video:
4:28
Introduction to Inverse Trig Functions

Pythagorean Identity

The Pythagorean identity states that for any angle θ, sin²(θ) + cos²(θ) = 1. This relationship helps express one trigonometric function in terms of another, such as finding cos(θ) when sin(θ) is known, which is essential for rewriting cos(arcsin u) algebraically.
Recommended video:
6:25
Pythagorean Identities

Domain and Range Considerations

When dealing with inverse trigonometric functions, it's important to consider the domain and range to determine the correct sign of the resulting expression. Since u > 0 and arcsin(u) lies in [-π/2, π/2], cos(arcsin u) will be non-negative, guiding the choice of the positive root in the algebraic expression.
Recommended video:
4:22
Domain and Range of Function Transformations
Related Practice
Textbook Question

Write each trigonometric expression as an algebraic expression in u, for u > 0.

sec (arccot (√4―u² )/ u)

776
views
Textbook Question

Write each trigonometric expression as an algebraic expression in u, for u > 0.

sin (2 sec⁻¹ u/2)

822
views
Textbook Question

Use a calculator to find each value. Give answers as real numbers.

cos (tan⁻¹ 0.5)

670
views
Textbook Question

Write each trigonometric expression as an algebraic expression in u, for u > 0.

tan (sin⁻¹ u/(√u² + 2))

704
views
Textbook Question

Write each trigonometric expression as an algebraic expression in u, for u > 0.

sin (arccos u)

812
views
Textbook Question

Use a calculator to find each value. Give answers as real numbers.

tan (arcsin 0.12251014)

666
views