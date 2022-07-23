Textbook Question
Write each trigonometric expression as an algebraic expression in u, for u > 0.
sec (arccot (√4―u² )/ u)
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Write each trigonometric expression as an algebraic expression in u, for u > 0.
sec (arccot (√4―u² )/ u)
Write each trigonometric expression as an algebraic expression in u, for u > 0.
sin (2 sec⁻¹ u/2)
Use a calculator to find each value. Give answers as real numbers.
cos (tan⁻¹ 0.5)
Write each trigonometric expression as an algebraic expression in u, for u > 0.
tan (sin⁻¹ u/(√u² + 2))
Write each trigonometric expression as an algebraic expression in u, for u > 0.
sin (arccos u)
Use a calculator to find each value. Give answers as real numbers.
tan (arcsin 0.12251014)