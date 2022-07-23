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Ch. 6 - Inverse Circular Functions and Trigonometric Equations
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. 6 - Inverse Circular Functions and Trigonometric EquationsProblem 101
Chapter 7, Problem 101

Write each trigonometric expression as an algebraic expression in u, for u > 0.
tan (sin⁻¹ u/(√u² + 2))

Verified step by step guidance
1
Recognize that the expression is \( \tan \left( \sin^{-1} \left( \frac{u}{\sqrt{u^2 + 2}} \right) \right) \). Let \( \theta = \sin^{-1} \left( \frac{u}{\sqrt{u^2 + 2}} \right) \), so \( \sin \theta = \frac{u}{\sqrt{u^2 + 2}} \).
Recall the Pythagorean identity for sine and cosine: \( \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \). Use this to find \( \cos \theta \) in terms of \( u \).
Calculate \( \cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{1 - \left( \frac{u}{\sqrt{u^2 + 2}} \right)^2} \). Simplify the expression inside the square root.
Use the definition of tangent in terms of sine and cosine: \( \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \). Substitute the expressions for \( \sin \theta \) and \( \cos \theta \) found in previous steps.
Simplify the resulting algebraic expression to write \( \tan \left( \sin^{-1} \left( \frac{u}{\sqrt{u^2 + 2}} \right) \right) \) purely in terms of \( u \).

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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Inverse Sine Function (sin⁻¹ or arcsin)

The inverse sine function, sin⁻¹(x), returns the angle whose sine is x. It is used to find an angle when the sine value is known, with a range typically between -π/2 and π/2. Understanding this helps convert trigonometric expressions involving arcsin into algebraic forms.
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Inverse Sine

Right Triangle Definitions of Trigonometric Functions

Trigonometric functions like sine and tangent can be interpreted as ratios of sides in a right triangle. For an angle θ, sin θ = opposite/hypotenuse and tan θ = opposite/adjacent. Using these ratios allows rewriting trigonometric expressions in terms of algebraic variables representing side lengths.
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Introduction to Trigonometric Functions

Algebraic Manipulation of Expressions Involving Radicals

Simplifying expressions with square roots and variables requires careful algebraic manipulation, such as rationalizing denominators or expressing radicals in simpler forms. This skill is essential to rewrite trigonometric expressions involving terms like √(u² + 2) into purely algebraic expressions in u.
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