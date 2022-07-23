Skip to main content
Ch. 6 - Inverse Circular Functions and Trigonometric Equations
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. 6 - Inverse Circular Functions and Trigonometric EquationsProblem 91
Chapter 7, Problem 91

Use a calculator to find each value. Give answers as real numbers.
cos (tan⁻¹ 0.5)

Verified step by step guidance
1
Recognize that the expression involves a composition of functions: \(\cos(\tan^{-1}(0.5))\). Here, \(\tan^{-1}(0.5)\) is the angle whose tangent is 0.5.
Let \(\theta = \tan^{-1}(0.5)\). This means \(\tan(\theta) = 0.5\). We want to find \(\cos(\theta)\).
Recall the identity relating tangent and cosine: \(\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}\). Since \(\tan(\theta) = 0.5\), we can think of a right triangle where the opposite side is 0.5 and the adjacent side is 1.
Use the Pythagorean theorem to find the hypotenuse: \(\text{hypotenuse} = \sqrt{(0.5)^2 + 1^2} = \sqrt{0.25 + 1} = \sqrt{1.25}\). Then, \(\cos(\theta) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypotenuse}} = \frac{1}{\sqrt{1.25}}\).
Finally, use a calculator to evaluate \(\frac{1}{\sqrt{1.25}}\) to get the numerical value of \(\cos(\tan^{-1}(0.5))\).

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Inverse Tangent Function (tan⁻¹ or arctan)

The inverse tangent function returns the angle whose tangent is a given number. For example, tan⁻¹(0.5) gives the angle θ such that tan(θ) = 0.5. This angle is typically measured in radians or degrees and lies within the principal range of -π/2 to π/2.
Recommended video:
3:17
Inverse Tangent

Relationship Between Trigonometric Functions

Understanding how sine, cosine, and tangent relate in a right triangle is essential. Given tan(θ) = opposite/adjacent, you can find cos(θ) by using the Pythagorean identity or by constructing a right triangle with sides representing the ratio, then calculating the adjacent side over the hypotenuse.
Recommended video:
6:04
Introduction to Trigonometric Functions

Using a Calculator for Trigonometric Values

Calculators can compute inverse trigonometric functions and standard trig functions directly. To find cos(tan⁻¹(0.5)), first calculate tan⁻¹(0.5) to get the angle, then use the cosine function on that angle. Ensure the calculator is set to the correct angle mode (degrees or radians) for accurate results.
Recommended video:
4:45
How to Use a Calculator for Trig Functions
Related Practice
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

sec (sec⁻¹ 2)

780
views
Textbook Question

Write each trigonometric expression as an algebraic expression in u, for u > 0.

cos (arcsin u)

622
views
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

cos (tan⁻¹ (5/12) - tan⁻¹ (3/4))

846
views
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

sin (sin⁻¹ 1/2 + tan⁻¹ (-3))

726
views
Textbook Question

Write each trigonometric expression as an algebraic expression in u, for u > 0.

sin (arccos u)

812
views
Textbook Question

Use a calculator to find each value. Give answers as real numbers.

tan (arcsin 0.12251014)

666
views