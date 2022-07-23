Textbook Question
Evaluate each expression without using a calculator.
sec (sec⁻¹ 2)
780
views
Evaluate each expression without using a calculator.
sec (sec⁻¹ 2)
Write each trigonometric expression as an algebraic expression in u, for u > 0.
cos (arcsin u)
Evaluate each expression without using a calculator.
cos (tan⁻¹ (5/12) - tan⁻¹ (3/4))
Evaluate each expression without using a calculator.
sin (sin⁻¹ 1/2 + tan⁻¹ (-3))
Write each trigonometric expression as an algebraic expression in u, for u > 0.
sin (arccos u)
Use a calculator to find each value. Give answers as real numbers.
tan (arcsin 0.12251014)