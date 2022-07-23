Textbook Question
Solve each triangle. See Examples 2 and 3.
a = 9.3 cm, b = 5.7 cm, c = 8.2 cm
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Solve each triangle. See Examples 2 and 3.
a = 9.3 cm, b = 5.7 cm, c = 8.2 cm
Solve each triangle ABC that exists.
B = 72.2°, b = 78.3 m, c = 145 m
Write each vector in the form 〈a, b〉. Write answers using exact values or to four decimal places, as appropriate.
Solve each triangle ABC that exists.
A = 38° 40', a = 9.72 m, b = 11.8 m
Solve each triangle. See Examples 2 and 3.
a = 42.9 m, b = 37.6 m, c = 62.7 m
Write each vector in the form 〈a, b〉. Write answers using exact values or to four decimal places, as appropriate.