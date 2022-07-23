The integrals in Exercises 1–44 are in no particular order. Evaluate each integral using any algebraic method, trigonometric identity, or substitution you think is appropriate.
∫ (x² / (x² + 1)) dx
The integrals in Exercises 1–44 are in no particular order. Evaluate each integral using any algebraic method, trigonometric identity, or substitution you think is appropriate.
∫ (x² / (x² + 1)) dx
Evaluate the integrals in Exercises 31–56. Some integrals do not require integration by parts.
∫ e√x / √x dx
In Exercises 21–32, express the integrand as a sum of partial fractions and evaluate the integrals.
∫ (s⁴ + 81) / (s(s² + 9)²) ds
The integrals in Exercises 1–44 are in no particular order. Evaluate each integral using any algebraic method, trigonometric identity, or substitution you think is appropriate.
∫ (tan θ + 3 / sin θ) dθ
The integrals in Exercises 1–34 converge. Evaluate the integrals without using tables.
∫₁^∞ dx / x^1.001
Evaluate the integrals in Exercises 33–52.
∫ cot³(t) csc⁴(t) dt