Skip to main content
Ch. 5 - Systems of Equations and Inequalities
Blitzer - College Algebra 8th Edition
Blitzer8th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136970514Not the one you use?Change textbook
All textbooksBlitzer 8th EditionCh. 5 - Systems of Equations and InequalitiesProblem 22
Chapter 6, Problem 22

In Exercises 16–24, write the partial fraction decomposition of each rational expression. (7x^2 - 7x + 23)/(x - 3)(x^2 + 4)

Verified step by step guidance
1
Step 1: Recognize that the given rational expression \((7x^2 - 7x + 23)/((x - 3)(x^2 + 4))\) needs to be decomposed into partial fractions. The denominator consists of two distinct factors: \(x - 3\) (a linear factor) and \(x^2 + 4\) (an irreducible quadratic factor).
Step 2: Set up the partial fraction decomposition. For the linear factor \(x - 3\), assign a constant \(A\) as the numerator. For the irreducible quadratic factor \(x^2 + 4\), assign a linear numerator \(Bx + C\). The decomposition will look like: \(\frac{7x^2 - 7x + 23}{(x - 3)(x^2 + 4)} = \frac{A}{x - 3} + \frac{Bx + C}{x^2 + 4}\).
Step 3: Multiply through by the denominator \((x - 3)(x^2 + 4)\) to eliminate the fractions. This gives: \(7x^2 - 7x + 23 = A(x^2 + 4) + (Bx + C)(x - 3)\).
Step 4: Expand the right-hand side of the equation. Distribute \(A\) across \(x^2 + 4\), and distribute \(Bx + C\) across \(x - 3\). This results in: \(7x^2 - 7x + 23 = A(x^2) + A(4) + Bx(x) + Bx(-3) + C(x) + C(-3)\). Combine like terms.
Step 5: Equate coefficients of \(x^2\), \(x\), and the constant terms on both sides of the equation. Solve the resulting system of equations to find the values of \(A\), \(B\), and \(C\). Substitute these values back into the partial fraction decomposition.

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Video duration:
7m
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Rational Expressions

A rational expression is a fraction where both the numerator and the denominator are polynomials. Understanding rational expressions is crucial for performing operations like addition, subtraction, and decomposition. In this context, the expression (7x^2 - 7x + 23)/(x - 3)(x^2 + 4) is a rational expression that needs to be decomposed into simpler fractions.
Recommended video:
Guided course
02:58
Rationalizing Denominators

Partial Fraction Decomposition

Partial fraction decomposition is a method used to express a rational function as a sum of simpler fractions. This technique is particularly useful for integrating rational expressions or simplifying complex algebraic fractions. The goal is to break down the given rational expression into components that are easier to work with, based on the factors of the denominator.
Recommended video:
4:07
Decomposition of Functions

Polynomial Factorization

Polynomial factorization involves breaking down a polynomial into its constituent factors, which can be linear or irreducible quadratic expressions. In the given rational expression, the denominator (x - 3)(x^2 + 4) consists of a linear factor and an irreducible quadratic factor. Recognizing these factors is essential for setting up the correct form for the partial fraction decomposition.
Recommended video:
Guided course
07:30
Introduction to Factoring Polynomials
Related Practice
Textbook Question

Write the partial fraction decomposition of each rational expression. (6x-11)/(x − 1)²

723
views
Textbook Question

Graph each inequality. y≥x2−9

573
views
Textbook Question

In Exercises 19–30, solve each system by the addition method. 2x + 3y = 6 2x - 3y = 6

728
views
Textbook Question

Graph each inequality. y>2x

171
views
Textbook Question

In Exercises 19–30, solve each system by the addition method. x + 2y = 2 - 4x + 3y = 25

746
views
Textbook Question

Write the partial fraction decomposition of each rational expression. (x2-6x+3)/(x − 2)3

702
views