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Ch. 5 - Systems of Equations and Inequalities
Blitzer - College Algebra 8th Edition
Blitzer8th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136970514Not the one you use?Change textbook
All textbooksBlitzer 8th EditionCh. 5 - Systems of Equations and InequalitiesProblem 23
Chapter 6, Problem 23

In Exercises 19–30, solve each system by the addition method. x + 2y = 2 - 4x + 3y = 25
Exercise 23: Solve the system of equations x + 2y = 2 and -4x + 3y = 25 using the addition method.

Verified step by step guidance
1
Step 1: Multiply the first equation by 4 to align the coefficients of x.
Step 2: Add the modified first equation to the second equation to eliminate x.
Step 3: Solve the resulting equation for y.
Step 4: Substitute the value of y back into the original first equation.
Step 5: Solve for x.

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Video duration:
4m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

System of Linear Equations

A system of linear equations consists of two or more linear equations with the same variables. The solution is the set of variable values that satisfy all equations simultaneously. Understanding how to interpret and represent these systems is fundamental to solving them.
Recommended video:
Guided course
4:27
Introduction to Systems of Linear Equations

Addition (Elimination) Method

The addition method involves adding or subtracting equations to eliminate one variable, making it easier to solve for the remaining variable. This method requires manipulating the equations so that the coefficients of one variable are opposites, allowing for straightforward elimination.
Recommended video:
Guided course
6:04
How to Multiply Equations in Elimination Method

Solving for Variables

After eliminating one variable, the resulting single-variable equation can be solved using basic algebraic techniques. Substituting this solution back into one of the original equations allows for finding the value of the other variable, completing the solution to the system.
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Guided course
05:28
Equations with Two Variables
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