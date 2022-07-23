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Ch. 5 - Systems of Equations and Inequalities
Blitzer - College Algebra 8th Edition
Blitzer8th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136970514Not the one you use?Change textbook
All textbooksBlitzer 8th EditionCh. 5 - Systems of Equations and InequalitiesProblem 19
Chapter 6, Problem 19

Find the quadratic function y = ax2+bx+c whose graph passes through the given points. (−1, 6), (1, 4), (2, 9)

Verified step by step guidance
1
Start by writing the general form of the quadratic function: \(y = ax^{2} + bx + c\).
Substitute each given point into the quadratic equation to create a system of equations. For the point \((-1, 6)\), substitute \(x = -1\) and \(y = 6\) to get: \(6 = a(-1)^{2} + b(-1) + c\).
Similarly, substitute the point \((1, 4)\) into the equation: \(4 = a(1)^{2} + b(1) + c\).
Substitute the point \((2, 9)\) into the equation: \(9 = a(2)^{2} + b(2) + c\).
Solve the resulting system of three equations with three unknowns (\(a\), \(b\), and \(c\)) using substitution or elimination methods to find the values of \(a\), \(b\), and \(c\).

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Video duration:
9m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Quadratic Functions

A quadratic function is a polynomial of degree two, generally written as y = ax² + bx + c, where a, b, and c are constants and a ≠ 0. Its graph is a parabola, which can open upwards or downwards depending on the sign of a.
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Solving Quadratic Equations Using The Quadratic Formula

System of Equations from Points

Given points on the graph of a quadratic function, substituting their coordinates into y = ax² + bx + c creates a system of equations. Solving this system allows us to find the values of a, b, and c that define the specific quadratic.
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Introduction to Systems of Linear Equations

Solving Linear Systems

To find the coefficients a, b, and c, we solve the system of linear equations formed by the points. Methods include substitution, elimination, or matrix operations, which yield the unique solution for the quadratic function passing through all given points.
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