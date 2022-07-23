Textbook Question
In Exercises 111–120, use the order of operations to simplify each expression. 6(−4)−5(−3)/(9−10)
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In Exercises 111–120, use the order of operations to simplify each expression. 6(−4)−5(−3)/(9−10)
Add or subtract as indicated. [(2x-7)/(x^2-9)]-[(x-10)/(x^2-9)]
In Exercises 111–114, simplify each expression. Assume that all variables represent positive numbers. (x−5/4y1/3x−3/4)−6
Add or subtract as indicated. 12/25x^2+11/15x^3
In Exercises 107–114, simplify each exponential expression. Assume that variables represent nonzero real numbers. (2^−1x^−3y^−1)^−2(2x^−6y^4)^−2(9x^3y^−3)^0/(2x^−4y^−6)^2
Multiply or divide as indicated. [(x^2-5x-24)/(x^2-x-12)]/[(x^2-10x+16)/(x^2+x-6)]