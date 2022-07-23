Textbook Question
In Exercises 103–114, factor completely. (x+y)4−100(x+y)2
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In Exercises 103–114, factor completely. (x+y)4−100(x+y)2
In Exercises 111–120, use the order of operations to simplify each expression. 102−100÷52⋅2−3
Add or subtract as indicated. [(2x-7)/(x^2-9)]-[(x-10)/(x^2-9)]
In Exercises 111–114, simplify each expression. Assume that all variables represent positive numbers. (x−5/4y1/3x−3/4)−6
In Exercises 111–120, use the order of operations to simplify each expression. 8−3[−2(2−5)−4(8−6)]
Multiply or divide as indicated. [(x^2-5x-24)/(x^2-x-12)]/[(x^2-10x+16)/(x^2+x-6)]