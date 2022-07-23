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Ch. 1 - Equations and Inequalities
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. 1 - Equations and InequalitiesProblem 75
Chapter 2, Problem 75

Solve each equation for the specified variable. (Assume no denominators are 0.) See Example 8.
r=r0+(12)at2r=r_0+(\(\frac\)12)at^2, for t

Verified step by step guidance
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Start with the given equation: \(r = r_0 + \frac{1}{2} a t^2\).
Isolate the term containing \(t^2\) by subtracting \(r_0\) from both sides: \(r - r_0 = \frac{1}{2} a t^2\).
Eliminate the fraction by multiplying both sides of the equation by 2: \(2 (r - r_0) = a t^2\).
Solve for \(t^2\) by dividing both sides by \(a\): \(t^2 = \frac{2 (r - r_0)}{a}\).
Take the square root of both sides to solve for \(t\): \(t = \pm \sqrt{\frac{2 (r - r_0)}{a}}\).

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Video duration:
1m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Solving Equations for a Specific Variable

This involves isolating the desired variable on one side of the equation using algebraic operations such as addition, subtraction, multiplication, division, and factoring. The goal is to rewrite the equation so that the specified variable is expressed explicitly in terms of the other variables.
Recommended video:
Guided course
05:28
Equations with Two Variables

Handling Fractions in Algebraic Equations

When an equation contains fractions, it is important to clear denominators by multiplying both sides by the least common denominator or carefully apply inverse operations. This simplifies the equation and helps isolate the variable without introducing extraneous solutions.
Recommended video:
Guided course
03:11
Evaluating Algebraic Expressions

Quadratic Expressions and Square Roots

Equations involving squared variables, like t², require taking square roots to solve for the variable. Remember to consider both positive and negative roots when solving, and ensure the solution fits the context of the problem.
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06:12
Solving Quadratic Equations by the Square Root Property
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