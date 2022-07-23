Skip to main content
Ch. 1 - Equations and Inequalities
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. 1 - Equations and InequalitiesProblem 75a
Chapter 2, Problem 75a

Find each quotient. Write answers in standard form. 2-i / 2+i

Verified step by step guidance
1
Identify the given expression: \(\frac{2 - i}{2 + i}\), where \(i\) is the imaginary unit with \(i^2 = -1\).
To simplify the quotient, multiply both the numerator and the denominator by the conjugate of the denominator. The conjugate of \(2 + i\) is \(2 - i\). So multiply by \(\frac{2 - i}{2 - i}\).
Perform the multiplication in the numerator: \((2 - i)(2 - i)\). Use the distributive property (FOIL) to expand this product.
Perform the multiplication in the denominator: \((2 + i)(2 - i)\). This is a difference of squares, so use the formula \(a^2 - b^2\) where \(a=2\) and \(b=i\).
Simplify both numerator and denominator by combining like terms and using \(i^2 = -1\). Then write the resulting expression in the form \(a + bi\), which is the standard form for complex numbers.

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Video duration:
3m
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Complex Numbers and Standard Form

Complex numbers are expressed in the form a + bi, where a is the real part and b is the imaginary part. Writing answers in standard form means presenting the result explicitly as a sum of a real number and an imaginary number.
Recommended video:
05:02
Multiplying Complex Numbers

Division of Complex Numbers

Dividing complex numbers involves multiplying the numerator and denominator by the conjugate of the denominator to eliminate the imaginary part in the denominator. This process simplifies the expression into standard form.
Recommended video:
04:22
Dividing Complex Numbers

Complex Conjugates

The complex conjugate of a number a + bi is a - bi. Multiplying a complex number by its conjugate results in a real number, which is useful for rationalizing denominators in division problems.
Recommended video:
05:33
Complex Conjugates
Related Practice
Textbook Question

Solve each equation for the specified variable. (Assume no denominators are 0.) See Example 8.

r=r0+(12)at2r=r_0+(\(\frac\)12)at^2, for t

781
views
Textbook Question

Solve each rational inequality. Give the solution set in interval notation. 3/(2x-1)>-4/x

499
views
Textbook Question

Solve each equation. ⁵√ 2x = ⁵√ 3x+2

700
views
Textbook Question

Solve each rational inequality. Give the solution set in interval notation. 4/(2-x)≥3/(1-x)

462
views
Textbook Question

Solve each equation. x3/2 = 125

631
views
Textbook Question

Solve each equation. See Example 7. x5/4 = 32

660
views