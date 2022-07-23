Skip to main content
Ch. 1 - Equations and Inequalities
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. 1 - Equations and InequalitiesProblem 75
Chapter 2, Problem 75

Solve each rational inequality. Give the solution set in interval notation. 3/(2x-1)>-4/x

Verified step by step guidance
1
Rewrite the inequality to have zero on one side by subtracting the right-hand side from both sides: \(\frac{3}{2x-1} - \left(-\frac{4}{x}\right) > 0\), which simplifies to \(\frac{3}{2x-1} + \frac{4}{x} > 0\).
Find a common denominator for the two fractions, which is \(x(2x-1)\), and combine the fractions into a single rational expression: \(\frac{3x + 4(2x - 1)}{x(2x - 1)} > 0\).
Simplify the numerator: \(3x + 8x - 4 = 11x - 4\), so the inequality becomes \(\frac{11x - 4}{x(2x - 1)} > 0\).
Determine the critical points by setting the numerator and denominator equal to zero: numerator zero at \(11x - 4 = 0\), denominator zero at \(x = 0\) and \(2x - 1 = 0\). These points divide the number line into intervals to test.
Test each interval determined by the critical points in the inequality \(\frac{11x - 4}{x(2x - 1)} > 0\) to find where the expression is positive, and then express the solution set in interval notation, excluding points where the denominator is zero.

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Video duration:
10m
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Rational Inequalities

Rational inequalities involve expressions where variables appear in the denominator. Solving them requires finding values of the variable that make the inequality true, while considering restrictions where the denominator is zero to avoid undefined expressions.
Recommended video:
Guided course
3:21
Nonlinear Inequalities

Finding a Common Denominator and Combining Terms

To solve rational inequalities, it is often necessary to rewrite both sides with a common denominator. This allows combining terms into a single rational expression, making it easier to analyze the inequality by examining the sign of the numerator and denominator.
Recommended video:
Guided course
03:42
Rationalizing Denominators Using Conjugates

Sign Analysis and Interval Testing

After combining terms, the solution involves determining where the rational expression is positive or negative. This is done by identifying critical points (zeros of numerator and denominator) and testing intervals between these points to see where the inequality holds.
Recommended video:
05:18
Interval Notation
Related Practice
Textbook Question

Solve each equation for the specified variable. (Assume no denominators are 0.) See Example 8.

r=r0+(12)at2r=r_0+(\(\frac\)12)at^2, for t

781
views
Textbook Question

Solve each equation. ⁵√ 2x = ⁵√ 3x+2

700
views
Textbook Question

Solve each equation. x3/2 = 125

631
views
Textbook Question

Solve each rational inequality. Give the solution set in interval notation. 4/(3+x)≤3/(3+x)

474
views
Textbook Question

Solve each equation. See Example 7. x5/4 = 32

660
views
Textbook Question

Find each quotient. Write answers in standard form. 2-i / 2+i

1312
views