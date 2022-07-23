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Ch. 1 - Equations and Inequalities
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. 1 - Equations and InequalitiesProblem 75
Chapter 2, Problem 75

Solve each equation. x3/2 = 125

Verified step by step guidance
1
Identify the equation given: \(x^{\frac{3}{2}} = 125\).
Recall that the exponent \(\frac{3}{2}\) means the square root of \(x\) raised to the third power, or equivalently, \((x^{\frac{1}{2}})^3\).
To isolate \(x\), raise both sides of the equation to the reciprocal power of \(\frac{3}{2}\), which is \(\frac{2}{3}\), so you get \(\left(x^{\frac{3}{2}}\right)^{\frac{2}{3}} = 125^{\frac{2}{3}}\).
Simplify the left side using the property of exponents: \(\left(x^{a}\right)^{b} = x^{a \cdot b}\), so \(x^{\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3}} = x^1 = x\).
Evaluate the right side by first finding the cube root of 125, then squaring the result: \(125^{\frac{1}{3}}\) and then square it to get \(125^{\frac{2}{3}}\).

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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Rational Exponents

Rational exponents represent roots and powers combined. For example, x^(3/2) means the square root of x cubed, or (√x)^3. Understanding how to manipulate and interpret these exponents is essential for solving equations involving fractional powers.
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Rational Exponents

Isolating the Variable

To solve equations like x^(3/2) = 125, you first isolate the variable expression. This often involves applying inverse operations such as raising both sides to the reciprocal power to undo the rational exponent and solve for x.
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Guided course
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Equations with Two Variables

Properties of Exponents

Properties of exponents, such as (a^m)^n = a^(mn), help simplify expressions and solve equations. Applying these rules correctly allows you to manipulate the equation and find the value of the variable efficiently.
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Rational Exponents
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