Let ƒ(x) = -2x2 + 3x -6. Find each of the following. ƒ(-0.5)

Textbook Question
Use the graph to evaluate each expression. See Example 3(a).
(ƒ+g)(0)
887
views
Use the graph to evaluate each expression. See Example 3(a).
(ƒ+g)(0)
Use the graph to evaluate each expression. See Example 3(a).
(ƒ/g)(1)
Use the graph to evaluate each expression. See Example 3(a).
(ƒg)(0)
Use the graph to evaluate each expression. See Example 3(a).
(ƒ-g)(-1)
Use the graph to evaluate each expression. See Example 3(a).
(ƒg)(1)
Use the graph to evaluate each expression. See Example 3(a).
(ƒ-g)(1)