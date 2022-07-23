Evaluate each expression. -4 ∙ 5³

Textbook Question
Write each decimal as a fraction. (Do not write in lowest terms.) 0.104
1146
views
Write each decimal as a fraction. (Do not write in lowest terms.) 0.104
Simplify each complex fraction. [ 2/[(x+h)2 + 16] - 2/(x2+16)] / h
Simplify each radical. Assume all variables represent positive real numbers.
Simplify each radical. Assume all variables represent positive real numbers.
Simplify each complex fraction. [ 1/[(x+h)2 + 9] - 1/(x2+9)] / h
Factor each polynomial. See Example 7. (x-4)3+64