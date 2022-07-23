Factor by any method. See Examples 1–7. p4(m-2n)+q(m-2n)

Textbook Question
Simplify each expression. Write answers without negative exponents. Assume all variables represent positive real numbers. (z3/4)/(z5/4)(z-2)
966
views
Simplify each expression. Write answers without negative exponents. Assume all variables represent positive real numbers. (z3/4)/(z5/4)(z-2)
Simplify each rational expression. Assume all variable expressions represent positive real numbers. (Hint: Use factoring and divide out any common factors as a first step.) [10(4x2-9)2 - 25x(4x2-9)3] / [15(4x2-9)6]
Perform each division. See Examples 9 and 10. (4x3-3x2+1)/(x-2)
Evaluate each expression for p=-4, q=8, and r=-10. -p² -7q +r²
Simplify each expression. Write answers without negative exponents. Assume all variables represent positive real numbers. (x1/4y2/5)20/x2
Add or subtract as indicated. 345.1 - 56.31