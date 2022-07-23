Factor each polynomial. 6(4z-3)2+7(4z-3)-3

Textbook Question
Simplify each radical. Assume all variables represent positive real numbers.
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Simplify each radical. Assume all variables represent positive real numbers.
Factor each polynomial. See Example 7. 9(a-4)2+30(a-4)+25
Write each decimal as a fraction. (Do not write in lowest terms.) 0.6
Evaluate each expression. (-2)6
Simplify each complex fraction. [ (x+4)/x - 3/(x-2) ] / [ x/(x - 2) + 1/x ]
Simplify each radical. Assume all variables represent positive real numbers. ∜(x⁴ + y⁴)