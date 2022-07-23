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Ch. R - Review of Basic Concepts
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. R - Review of Basic ConceptsProblem 84
Chapter 1, Problem 84

Factor each polynomial. 6(4z-3)2+7(4z-3)-3

Verified step by step guidance
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Recognize that the expression is in terms of the binomial \(4z - 3\). To simplify factoring, let \(x = 4z - 3\). This transforms the polynomial into \(6x^2 + 7x - 3\).
Focus on factoring the quadratic expression \(6x^2 + 7x - 3\). To do this, look for two numbers that multiply to \(6 \times (-3) = -18\) and add up to \(7\).
Once you find the two numbers, use them to split the middle term \(7x\) into two terms. This will rewrite the quadratic as \(6x^2 + (\text{first number})x + (\text{second number})x - 3\).
Group the terms in pairs and factor out the greatest common factor (GCF) from each group. This should allow you to factor by grouping and write the expression as a product of two binomials.
Finally, substitute back \(x = 4z - 3\) into the factored form to express the factorization in terms of \(z\).

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Video duration:
4m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Polynomial Factoring

Factoring polynomials involves rewriting a polynomial as a product of simpler polynomials or expressions. This process helps simplify expressions and solve equations. Recognizing common patterns like quadratics or special products is essential for effective factoring.
Recommended video:
Guided course
07:30
Introduction to Factoring Polynomials

Substitution Method

The substitution method involves replacing a complex expression with a single variable to simplify the polynomial. For example, letting u = (4z - 3) transforms the given polynomial into a quadratic in terms of u, making it easier to factor.
Recommended video:
04:03
Choosing a Method to Solve Quadratics

Quadratic Factoring

Quadratic factoring is the process of expressing a quadratic polynomial ax^2 + bx + c as a product of two binomials. Techniques include factoring by grouping, using the AC method, or applying the quadratic formula to find roots that help factor the expression.
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06:08
Solving Quadratic Equations by Factoring
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