Textbook Question
Simplify each expression. Write answers without negative exponents. Assume all variables represent nonzero real numbers. y8/y12
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Simplify each expression. Write answers without negative exponents. Assume all variables represent nonzero real numbers. y8/y12
Find each product. [(3q+5)-p][(3q+5)+p]
Find each product or quotient where possible. 5(-7)
Simplify each expression. Write answers without negative exponents. Assume all variables represent nonzero real numbers. r7/r10
Add or subtract, as indicated. 1/6m + 2/5m + 4/m
Use the rules for radicals to perform the indicated operations. Assume all variable expressions represent positive real numbers. ∜ m² • ∜ m²