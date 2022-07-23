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Ch. R - Review of Basic Concepts
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. R - Review of Basic ConceptsProblem 53a
Chapter 1, Problem 53a

Add or subtract, as indicated. 1/6m + 2/5m + 4/m

Verified step by step guidance
1
Identify the terms to be added: \(\frac{1}{6}m\), \(\frac{2}{5}m\), and \(\frac{4}{1}m\) (note that \(\frac{4}{m}\) means \(4 \times m\), so it can be written as \(\frac{4}{1}m\)).
Since all terms have the variable \(m\), you can combine the coefficients by adding the fractions: \(\frac{1}{6} + \frac{2}{5} + 4\).
Find the least common denominator (LCD) for the fractions \(\frac{1}{6}\) and \(\frac{2}{5}\). The denominators are 6 and 5, so the LCD is 30.
Rewrite each fraction with the denominator 30: \(\frac{1}{6} = \frac{5}{30}\) and \(\frac{2}{5} = \frac{12}{30}\). The whole number 4 can be written as \(\frac{120}{30}\) to have the same denominator.
Add the numerators over the common denominator: \(\frac{5}{30} + \frac{12}{30} + \frac{120}{30} = \frac{5 + 12 + 120}{30} = \frac{137}{30}\). Then multiply by \(m\) to get the combined expression: \(\frac{137}{30}m\).

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Video duration:
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Like Terms in Algebraic Expressions

Like terms are terms that have the same variable raised to the same power. In this problem, all terms contain the variable 'm', so they can be combined by adding or subtracting their coefficients.
Recommended video:
Guided course
05:07
Simplifying Algebraic Expressions

Adding and Subtracting Fractions

To add or subtract fractions, they must have a common denominator. Find the least common denominator (LCD) of the fractions involved, convert each fraction to an equivalent fraction with the LCD, then add or subtract the numerators.
Recommended video:
5:56
Adding & Subtracting Functions

Simplifying Algebraic Expressions

After combining like terms and performing fraction operations, simplify the resulting expression by reducing fractions if possible and combining coefficients to write the expression in its simplest form.
Recommended video:
Guided course
05:07
Simplifying Algebraic Expressions
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