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Ch. R - Review of Basic Concepts
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. R - Review of Basic ConceptsProblem 53
Chapter 1, Problem 53

Find each product. [(3q+5)-p][(3q+5)+p]

Verified step by step guidance
1
Recognize that the expression \([(3q+5)-p][(3q+5)+p]\) is in the form of a product of conjugates, which follows the pattern \((a - b)(a + b) = a^2 - b^2\).
Identify \(a = (3q + 5)\) and \(b = p\) from the given expression.
Apply the difference of squares formula: \((3q + 5)^2 - p^2\).
Expand \((3q + 5)^2\) by using the formula \((x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2\), where \(x = 3q\) and \(y = 5\).
Write the final expression as \( (3q)^2 + 2 \cdot 3q \cdot 5 + 5^2 - p^2 \) and simplify each term without calculating the final numeric values.

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Video duration:
4m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Difference of Squares

The difference of squares is a special product formula expressed as (a - b)(a + b) = a² - b². It allows quick multiplication of two binomials that are conjugates, simplifying the expression by subtracting the square of the second term from the square of the first.
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Solving Quadratic Equations by Completing the Square

Binomial Expressions

A binomial is an algebraic expression containing two terms connected by addition or subtraction, such as (3q + 5) or p. Understanding how to manipulate and multiply binomials is essential for expanding and simplifying algebraic expressions.
Recommended video:
Guided course
05:09
Introduction to Algebraic Expressions

Polynomial Multiplication

Polynomial multiplication involves applying the distributive property to multiply each term in one polynomial by every term in the other. This process is fundamental for expanding products of binomials and simplifying the resulting expressions.
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Finding Zeros & Their Multiplicity
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