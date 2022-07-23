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Ch. R - Review of Basic Concepts
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. R - Review of Basic ConceptsProblem 51
Chapter 1, Problem 51

Find each product. [(2p-3)+q]2

Verified step by step guidance
1
Recognize that the expression is a square of a binomial: \([(2p - 3) + q]^2\). This can be treated as \((a + b)^2\) where \(a = (2p - 3)\) and \(b = q\).
Recall the formula for the square of a binomial: \((a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2\).
Calculate each term separately: first, find \(a^2 = (2p - 3)^2\) by expanding it using the formula \((x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2\).
Next, find the middle term \(2ab = 2 imes (2p - 3) imes q\) by multiplying the terms carefully.
Finally, find \(b^2 = q^2\). Then, combine all three results to write the expanded form of the original expression.

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Video duration:
4m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Binomial Expansion

Binomial expansion involves expressing the square of a sum or difference of two terms as a trinomial. For example, (a + b)^2 expands to a^2 + 2ab + b^2. This method helps simplify expressions like [(2p - 3) + q]^2 by applying the formula directly.
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03:41
Special Products - Cube Formulas

Combining Like Terms

After expanding an expression, combining like terms means adding or subtracting terms that have the same variable raised to the same power. This step simplifies the expression into its simplest form, making it easier to interpret or use in further calculations.
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5:22
Combinations

Distributive Property

The distributive property states that a(b + c) = ab + ac. It is used to multiply each term inside the parentheses by the term outside or by each other during expansion. This property is fundamental when expanding expressions like [(2p - 3) + q]^2.
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04:15
Multiply Polynomials Using the Distributive Property
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