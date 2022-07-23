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Ch. R - Review of Basic Concepts
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. R - Review of Basic ConceptsProblem 33a
Chapter 1, Problem 33a

Multiply or divide, as indicated. 15p3/9p2 * 12p/10p3

Verified step by step guidance
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Start by writing the entire expression as a single fraction multiplication: \(\frac{15p^3}{9p^2} \times \frac{12p}{10p^3}\).
Combine the numerators and denominators into one fraction: \(\frac{15p^3 \times 12p}{9p^2 \times 10p^3}\).
Multiply the coefficients (numbers) in the numerator and denominator separately: numerator is \(15 \times 12\), denominator is \(9 \times 10\).
Apply the laws of exponents to multiply powers of \(p\): when multiplying like bases, add the exponents. So in the numerator, \(p^3 \times p^1 = p^{3+1} = p^4\), and in the denominator, \(p^2 \times p^3 = p^{2+3} = p^5\).
Simplify the fraction by reducing the coefficients to lowest terms and subtract the exponents of \(p\) in numerator and denominator (since \(\frac{p^a}{p^b} = p^{a-b}\)).

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Video duration:
2m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Multiplication and Division of Algebraic Fractions

When multiplying or dividing algebraic fractions, multiply or divide the numerators together and the denominators together. Simplify the resulting fraction by factoring and reducing common factors to make the expression simpler.
Recommended video:
Guided course
03:11
Evaluating Algebraic Expressions

Laws of Exponents

Exponents indicate repeated multiplication of a base. When multiplying like bases, add their exponents; when dividing, subtract the exponents. For example, p^3 * p^1 = p^(3+1) = p^4, and p^3 / p^2 = p^(3-2) = p^1.
Recommended video:
Guided course
04:06
Rational Exponents

Simplifying Algebraic Expressions

Simplifying involves reducing expressions to their simplest form by canceling common factors, combining like terms, and applying arithmetic operations. This makes expressions easier to interpret and use in further calculations.
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Guided course
05:07
Simplifying Algebraic Expressions
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