Multiply or divide, as indicated. 15p3/9p2 * 12p/10p3

Textbook Question
If the expression is in exponential form, write it in radical form and evaluate if possible. If it is in radical form, write it in exponential form. Assume all variables represent positive real numbers.
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If the expression is in exponential form, write it in radical form and evaluate if possible. If it is in radical form, write it in exponential form. Assume all variables represent positive real numbers.
Find each sum or difference. -7/3 + 3/4
Find each product.
Simplify each expression. Assume all variables represent nonzero real numbers. -(p2q3/r3)0
Find each product.
Simplify each expression. Assume all variables represent nonzero real numbers. -(x3y2/z)0