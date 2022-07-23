Textbook Question
If the expression is in exponential form, write it in radical form and evaluate if possible. If it is in radical form, write it in exponential form. Assume all variables represent positive real numbers.
830
views
If the expression is in exponential form, write it in radical form and evaluate if possible. If it is in radical form, write it in exponential form. Assume all variables represent positive real numbers.
Find each sum or difference. -7/3 + 3/4
If the expression is in exponential form, write it in radical form and evaluate if possible. If it is in radical form, write it in exponential form. Assume all variables represent positive real numbers.
Multiply or divide, as indicated. 15p3/9p2 * 12p/10p3
Multiply or divide as indicated. Write answers in lowest terms as needed. (21/8)∙(4/7)
Simplify each expression. Assume all variables represent nonzero real numbers. -(x3y2/z)0