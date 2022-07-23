Textbook Question
Add or subtract as indicated. Write answers in lowest terms as needed. 7/9 - 2/9
988
views
Add or subtract as indicated. Write answers in lowest terms as needed. 7/9 - 2/9
Factor each polynomial. See Examples 5 and 6.
Insert ⊆ or ⊈ in each blank to make the resulting statement true. {1, 5} ____ {0, 1, 2, 3, 5}
Find each product or quotient where possible. -14/2
Insert ⊆ or ⊈ in each blank to make the resulting statement true. {0, 1, 2} ____ {1, 2, 3, 4, 5}
Simplify each expression. Write answers without negative exponents. Assume all variables represent nonzero real numbers. (p-2)0/5p-4